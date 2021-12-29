В Казахстане суды больше не смогут выносить приговоры о смертной казни, заявили в пресс-службе главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

2 января 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни с оговоркой о том, что в военное время государство имеет право прибегнуть к такому виду наказания за совершение тяжких преступлений военного характера.

В ноябре казахстанский лидер заявил, что смертную казнь нужно полностью отменить без каких-либо оговорок.

Ранее Комитет верхней палаты парламента по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам обратил внимание на то, что полная отмена казней поможет казахстанскому законодательству соответствовать международным правовыми обязательствам и обеспечению прав человека и гарантии права на жизнь.

Еще в 2003 году первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ввел мораторий на смертные казни, но суды по-прежнему могли выносить такие приговоры.