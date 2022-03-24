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Политика
24 марта 2022  18:31

МИД РФ назвал «несамостоятельность» Киева главной проблемой в переговорах с Украиной

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Главным препятствием для российско-украинских переговоров является «несамостоятельность киевского режима». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Всё это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносят решения как решения украинской стороны. На самом деле они не отражают ни реальности, ни политики, нацеленной на обслуживание интересов украинской стороны, государства», — поделилась своим пониманием ситуации дипломат.

При этом Захарова отметила, что если исходить из того, что прогресс — это просто движение и развитие, то он есть, так как «переговоры идут». 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина полностью несамостоятельна в своих решениях и в переговорах полагается на указания США. 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать ограничения против РФ.

#мид рф #спецоперация на Украине #переговоры
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