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МИД РФ: Саммит БРИКС в Казани показал, что доминированию ряда стран наступает конец
Саммит БРИКС в Казани показал, что некоторые страны больше не смогут доминировать, а мир станет более справедливо устроен. Так считает замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, чьи слова приводит РИА «Новости».
По словам Руденко, саммит в Казани показал большей части мира, что многие государства придерживаются других взглядов на развитие мира, на сотрудничество между странами и принципы работы.
Спикер добавил, что уже в ближайшее время люди смогут увидеть характерные черты справедливого миропорядка.
Казань приняла саммит стран БРИКС с 22 по 24 октября. Причем после мероприятия Владимир Зеленский заявил, что члены объединения, посетив столицу РТ и приняв участие в саммите, тем самым поддержали Россию.
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