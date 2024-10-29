Саммит БРИКС в Казани показал, что некоторые страны больше не смогут доминировать, а мир станет более справедливо устроен. Так считает замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, чьи слова приводит РИА «Новости».

По словам Руденко, саммит в Казани показал большей части мира, что многие государства придерживаются других взглядов на развитие мира, на сотрудничество между странами и принципы работы.

Спикер добавил, что уже в ближайшее время люди смогут увидеть характерные черты справедливого миропорядка.

Казань приняла саммит стран БРИКС с 22 по 24 октября. Причем после мероприятия Владимир Зеленский заявил, что члены объединения, посетив столицу РТ и приняв участие в саммите, тем самым поддержали Россию.