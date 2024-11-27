МИД РФ: Россия поддерживает практику предупреждения США о пусках баллистических ракет

Москва поддерживает практику предупреждения США об испытательных пусках баллистических ракет, того же РФ ждет от Вашингтона. Об этом рассказал RT замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы не отошли от тех обязательств, которые провозглашали ранее. Мы соблюдаем и предыдущие соглашения, заключенные в 1989 году, по раннему предупреждению о запуске баллистических ракет», – сказал Рябков.

По словам дипломата, до запуска ракеты «Орешник» российская сторона также уведомляла США об этом.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что подобные уведомления служат «стабилизирующим фактором нынешней крайне опасной ситуации».

Ранее Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил об ударе по заводу в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Такой шаг стал ответом на удары дальнобойными ракетами ATACAMS и Storm Shadow по территории Курской и Брянской областей.