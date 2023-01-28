МИД РФ: Россия не признает ядерный статус Северной Кореи

Москва привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, по этой причине невозможно признать ядерный статус КНДР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Все стороны, вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова, Россия призывает приложить все силы, чтобы не допустить ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии, подчеркнул он.

«Что касается вопроса о гипотетическом признании ядерного статуса КНДР, то хотел бы подтвердить, что Россия в полной мере привержена Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому ядерным статусом обладают только страны "пятерки"», – подчеркнул он в интервью РИА Новости.

По мнению дипломата, необходимо создать систему поддержания мира, чтобы поэтапно предоставить всем сторонам гарантии безопасности. По его словам, Россия готова к диалогу о плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова.

Напомним, в прошлом году КНДР официально провозгласила себя ядерным государством и заявила, что может самостоятельно принимать решения о применении ядерного оружия.