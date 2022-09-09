КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

На законодательном уровне КНДР зафиксировала, что является ядерным государством и может самостоятельно принимать решения о применении ядерного оружия. Такое решение остается за лидером страны Ким Чен Ыном, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

По данным издания, декрет под названием «Политика в отношении ядерного оружия» был принят Верховным народным собранием КНДР 14-го созыва на сессии 7 сентября. Он состоит из 11 пунктов, в которых есть положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия и другие.

При этом, согласно документу, КНДР пообещала ответить ядерным ударом в случае атаки на нее с применением ядерного оружия или другого оружия массового поражения или неминуемой угрозы такого удара.