МИД России: США фактически оправдали удары украинских беспилотников по Москве

Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

США официально оправдали террористические методы киевского режима. Об этом говорит их реакция на удары украинских беспилотников по Москве, полагает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все это киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада», – цитирует ее РИА Новости.

По словам Захаровой, США подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни населения, и не высказали ни слова осуждения в адрес Украины.

1 августа несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до одной из башен, поврежден фасад на уровне 21 этажа, нарушено остекление. Минобороны назвало эту атаку терактом, организованным Киевом.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США не поощряют ударов по российской инфраструктуре, однако Украина «сама отвечает за выбор целей и свои действия». По его словам, американские власти сейчас сфокусированы на обеспечении ВСУ всем необходимым для успешного контрнаступления.

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