МИД РФ продолжит помогать Татарстану в налаживании и укреплении внешних связей

Фарид Мухаметшин, Сергей Лавров, Рустам Минниханов Фото: пресс-служба МИД РФ

О готовности помогать Республике Татарстан в налаживании и укреплении внешних связей сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова и татарстанского лидера Рустама Минниханова.

«Подтверждена готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Республики Татарстан в русле единого внешнеполитического курса страны», – сообщает пресс-служба МИД РФ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Напомним, 6 июля Лавров прибыл с рабочим визитом в Казань, где принял участие в запуске Международного ралли «Шелковый путь». Однако, основной целью визита стала встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой политики обсудили перспективы развития международной и внешнеэкономической деятельности региона.

Во время встречи Лавров отметил рост положительной динамики по взаимодействию республики с зарубежными партнерами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил Лаврова за поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана, отметив, что у представительства республики уже действуют в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Туркменистане.