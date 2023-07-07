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МИД РФ продолжит помогать Татарстану в налаживании и укреплении внешних связей
О готовности помогать Республике Татарстан в налаживании и укреплении внешних связей сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова и татарстанского лидера Рустама Минниханова.
«Подтверждена готовность МИД России и впредь оказывать необходимое содействие в налаживании и укреплении внешних связей Республики Татарстан в русле единого внешнеполитического курса страны», – сообщает пресс-служба МИД РФ.
Напомним, 6 июля Лавров прибыл с рабочим визитом в Казань, где принял участие в запуске Международного ралли «Шелковый путь». Однако, основной целью визита стала встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой политики обсудили перспективы развития международной и внешнеэкономической деятельности региона.
Во время встречи Лавров отметил рост положительной динамики по взаимодействию республики с зарубежными партнерами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил Лаврова за поддержку в развитии международного сотрудничества Татарстана, отметив, что у представительства республики уже действуют в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Туркменистане.
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