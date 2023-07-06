Минниханов и Лавров дали старт ралли «Шелковый путь» в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

На площади Тысячелетия в Казани сегодня состоялся торжественный старт Международного ралли «Шелковый путь». В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает пресс-служба руководителя республики.

Почетные гости осмотрели технику, которая примет участие в гонке, и пообщались с членами экипажей. Под стенами Казанского Кремля собрались 98 экипажей на мотоциклах, квадроциклах, внедорожниках Т1 и Т2, багги Т3, грузовиках. В соревнованиях принимают участие представители России, Китая, Беларуси, Франции, Италии, Швейцарии, Сербии, Израиля, Сирии, Ирана и других стран.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Сергей Лавров отметил, что ралли проходит по древнейшему торговому маршруту, который когда-то соединял евразийское пространство.

«Рад присутствовать на этом фантастическом мероприятии. Эта встреча знаменует проводы мужественных людей, не только мужчин, но и женщин, которые будут участвовать в этой гонке. Этот маршрут является древнейшей дорогой, связавшей всю нашу огромную Евразию: территории, людей, их судьбы, традиции, культуры, языки и религию», – подчеркнул министр и пожелал участникам удачи и победы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана подчеркнул, что «Шелковый путь» – большой спортивный праздник и уникальный проект мирового значения.

«Для нас это большая честь – 98 экипажей из 23 стран выходят на старт ралли „Шелковый путь“. Это очень важно для Татарстана. У нас автомобильная республика. Каждый вид технического спорта у нас пользуется большим спросом», – сказал Рустам Минниханов и пожелал участникам доброго пути.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.