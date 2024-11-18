МИД РФ: Применение ВСУ дальнобойных ракет радикально изменит суть конфликта

Использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь России радикально изменит суть и природу конфликта. Москва даст на это адекватный и ощутимый ответ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о разрешении, которое Президент США Джо Байден якобы дал на использование ракет ATACMS, а Франция и Великобритания — SCALP и Storm Shadow, на удары по территории России.

«Пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники. Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели — „нанести Москве стратегическое поражение“», — ответила на это представитель внешнеполитического ведомства.

Однако, уверена Захарова, ставки киевских властей на западное «чудо-оружие» не повлияют на ход проведения специальной военной операции.

Она напомнила, что Президент России Владимир Путин уже объяснял, что значит возможное разрешение Запада на удары ВСУ вглубь нашей страны. «Он подчеркнул, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить такие удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО», — заметила представитель министерства.