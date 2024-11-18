news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 18 ноября 2024 21:16

МИД РФ: Применение ВСУ дальнобойных ракет радикально изменит суть конфликта

Скопировать ссылку

Использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь России радикально изменит суть и природу конфликта. Москва даст на это адекватный и ощутимый ответ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о разрешении, которое Президент США Джо Байден якобы дал на использование ракет ATACMS, а Франция и Великобритания — SCALP и Storm Shadow, на удары по территории России.

«Пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники. Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели — „нанести Москве стратегическое поражение“», — ответила на это представитель внешнеполитического ведомства.

Однако, уверена Захарова, ставки киевских властей на западное «чудо-оружие» не повлияют на ход проведения специальной военной операции.

Она напомнила, что Президент России Владимир Путин уже объяснял, что значит возможное разрешение Запада на удары ВСУ вглубь нашей страны. «Он подчеркнул, что самостоятельно Украина не имеет возможности наносить такие удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий военнослужащими стран НАТО», — заметила представитель министерства.

читайте также
СМИ: США, Британия и Франция разрешили Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами
#мид рф #ракеты #Украина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100