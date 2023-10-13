МИД РФ потребовал для граждан России в Палестине и Израиле коридор безопасности

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил послу Израиля Александру Бен Цви требование обеспечить коридор безопасности для эвакуации граждан РФ и стран СНГ, сообщает министерство.

«В данном контексте с российской стороны была акцентирована исключительная важность безотлагательного решения всех вопросов, связанных с обеспечением коридора безопасности для эвакуации граждан России и других государств-членов СНГ», — пояснили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что эвакуировать российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта начнут при первой же возможности.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС после ракетной атаки вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Власти страны объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения.