МИД РФ ожидает подвижки по взаиморасчетам в странах БРИКС после саммита в Казани

Саммит БРИКС в Казани может принести значительные подвижки по механизмам взаиморасчетов между странами объединения. Таким мнением в интервью сербской газете «Политика» поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Полагаю, что по итогам саммита в Казани все увидят значимые подвижки на этом направлении, — заметил он. — Как говорят китайские друзья, „путь в десять тысяч ли начинается с первого маленького шага“. В Казани мы сделаем, я думаю, не такой уж маленький первый шаг».

В то же время, добавил замглавы МИД РФ, этот рывок вряд ли будет «колоссальным», так как работа БРИКС стоится на основе консенсуса. Переход от расчетов в нацвалютах к созданию единой валюты БРИКС будет постепенным.

«Готовы ли страны БРИКС — Китай, ОАЭ, Бразилия, Индия и остальные — сказать, что теперь у нас единый эмиссионный центр, наднациональный банк, который будет определять базовую ставку, и мы под это будем подстраиваться? Вряд ли. Но можно, например, создавать клиринговые центры, возможности взаимозачета», — объяснил Сергей Рябков.

Напомним, что сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится до 24 октября. В общей сложности для участия в мероприятии в столицу Татарстана прибудут главы 22 государств. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с каждым из них.