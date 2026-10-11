МИД РФ: Нет данных, что от удара по аэропорту Эр-Рияда пострадали россияне

По предварительным данным, среди пострадавших от удара йеменских повстанцев-хуситов по аэропорту столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда нет граждан России. Об этом со ссылкой на информацию, имеющуюся у посольства РФ в Эр-Рияде, сообщает российское Министерство иностранных дел.

Ранее стало известно, что в результате атаки на аэропорт имени короля Халида погибли как минимум 12 человек и более 300 пострадали. МИД РФ отмечает, что среди погибших есть подданные Саудовской Аравии, граждане Бангладеш, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Соединенных Штатов.

Российское внешнеполитическое ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелало скорейшего выздоровления раненым и осудило данную атаку.

В МИД также призвали «участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры» и заверили в неизменности позиции Москвы относительно безальтернативности урегулирования любых кризисных ситуаций в регионе политико-дипломатическими средствами при обеспечении интересов всех сторон.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских официальных лиц рассказала, что при атаке ракеты попали в третий и четвертый терминалы. В результате часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей.

Аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергался атакам и прежде, 8 октября. Тогда там погибли три человека. После удара 10 октября Президент США Дональд Трамп допустил присоединение американцев к саудовским ударам по хуситам.