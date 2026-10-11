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Происшествия 11 октября 2026 11:06

12 человек погибли и более 300 пострадали при атаке на аэропорт в Эр-Рияде

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Как минимум 12 человек погибли и более 300 пострадали в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации королевства.

По данным СМИ, после ракетных ударов часть крыши здания обрушилась на людей. Терминалы 3 и 4 аэропорта Эр-Рияда были существенно повреждены.

Йеменские хуситы призвали авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов, передает агентство.

#хуситы #саудовская аравия #ракетный удар
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