12 человек погибли и более 300 пострадали при атаке на аэропорт в Эр-Рияде

Как минимум 12 человек погибли и более 300 пострадали в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации королевства.

По данным СМИ, после ракетных ударов часть крыши здания обрушилась на людей. Терминалы 3 и 4 аэропорта Эр-Рияда были существенно повреждены.

Йеменские хуситы призвали авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию, объявив аэропорты королевства целями для ударов, передает агентство.