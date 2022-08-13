МИД РФ назвал поводы для расширения спецоперации на новые территории

Расширение спецоперации на Украине напрямую связано с поставками Киеву западного вооружения, завил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. По его словам, к такому шагу Россия прибегнет в том случае, если на Украину передадут дальнобойные системы – в этом случае «географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше».

«Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, ДНР, ЛНР и освобожденным районам», – подчеркнул Дарчиев в интервью ТАСС.

С призывом масштабировать спецоперацию и освободить «созданные русскими» города Полтаву, Киев, Одессу ранее выступал глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, об изменении географических задач спецоперации заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, если сначала речь шла только об освобождении республик Донбасса, то сейчас это еще и Херсонская область, Запорожская область и «ряд других территорий».