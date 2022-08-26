Захарова: Президент Латвии хочет развернуть «охоту на ведьм» в отношении русской общины

Призыв Президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к государству русскоязычных жителей абсолютно неприемлем. Такие высказывания нарушают все международные морально-этические и гуманитарные нормы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что зацикленные на русофобии латвийские власти, крайне предвзято воспринимающие попытки русскоязычного населения отстаивать право на сохранение национальной идентичности и исторической памяти, готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе», – сказала дипломат.

Она отметила, что в словах главы государства читается стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и развернуть «охоту на ведьм» в адрес русской общины, проживающей там.

Напомним, 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал нынешнюю нетерпимость западных стран приговором для их цивилизации.