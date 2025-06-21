Пезешкиан заявил о готовности к диалогу по ядерной программе

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности Тегерана к диалогу и сотрудничеству в целях укрепления доверия в вопросе мирного атома. Об этом сообщает ТАСС.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран не намерен полностью отказываться от своей ядерной программы, одновременно подтверждая ее исключительно мирный характер. По его словам, республика приветствует любые формы переговоров, однако только при условии уважения её законных прав.

Он также предостерег, что в случае продолжения агрессивных действий со стороны Израиля, ответ Тегерана будет более жестким и решительным.