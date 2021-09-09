МИД РФ надеется, что «Северный поток — 2» перестанет быть поводом для конфронтации

Россия надеется, что проект «Северный поток — 2» после ввода газопровода в эксплуатацию наконец перестанет быть поводом для конфронтации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также призвала другие страны к сотрудничеству. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы искренне надеемся, что „Северный поток — 2“ перестанет являться предметом разного рода политических спекуляций, вбросов, информационных кампаний, предлогом для незаконных ограничительных мер, и вообще в принципе уйдет из конфронтационной повестки», — заявила она на брифинге.

Представитель МИД отметила, что Россия готова выстраивать сотрудничество с Евросоюзом, которое будет основано на принципах уважения интересов и взаимной выгоды.

Она также добавила, что российская сторона готова к продолжению транзита газа через Украину, но все зависит от объемов будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов.

6 сентября на встрече с педагогическом сообществом в Петербурге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что строительство газопровода завершится через несколько дней, о чем сообщало ИА «Татар-информ».