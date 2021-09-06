Лавров: Российский газопровод «Северный поток-2» начнет работать через несколько дней

Строительство «Северного потока-2» завершится через несколько дней, и газопровод начнет свою работу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ привел газопровод, как пример того, как другие страны пытаются ограничивать Россию «нечистоплотными» методами.

«Вы упомянули спорт, но спорт далеко не единственная сфера человеческой деятельности, где пытаются нечистоплотными приемами нас ограничивать. Возьмите экономику, экономические санкции. Сейчас просто идет фронтальная атака, несмотря ни на что, на „Северный поток-2“, хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — отметил он в ходе встречи.

Лавров подчеркнул, что Германия и другие страны участвуют в строительстве газопровода и понимают, что проект выгоден Европе, о чем неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Путин.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы были приостановлены в декабре 2019 года. С декабря 2020 года строительство было возобновлено после годового перерыва.

Против строительства газопровода активно выступали США, Украина, Польша и Прибалтийские страны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что ООО «Газпром» планирует в 2021 году поставить по газопроводу «Северный поток-2» 5,6 млрд кубометров газа.

