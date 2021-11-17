МИД РФ: Испытание противоспутниковой системы не было направлено против кого-либо

Тестирование противоспутниковой системы с уничтожением недействующего космического аппарата «Целина-Д» не было направлено против кого-либо. Все испытания проводились в полном соответствии с международным правом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что космический мусор от уничтоженного российского аппарата пролетал мимо МКС раз в несколько часов и космонавты были вынуждены прятаться в пристыкованных к станции кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon. Он обратил внимание, что облако из обломков появилось после испытания Россией противоспутниковой ракеты прямого восхождения, которая была направлена на спутник «Космос-1408».

«Указанные действия реализованы в рамках плановой деятельности Минобороны России по обеспечению обороноспособности, направленной на предотвращение внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на Земле существующими и перспективными космическими средствами других государств», — цитирует Захарову РИА Новости.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу 16 ноября сообщил об успешном испытании противоспутниковой системы и подчеркнул, что никакой угрозы для космической деятельности фрагменты уничтоженного недействующего спутника не представляют.