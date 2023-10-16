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МИД РФ: игры БРИКС в Казани будут исключать политизацию спорта
Задача Игр БРИКС, проведение которых запланировано в следующем году в Казани, исключить политизацию спорта. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.
По его словам, данное мероприятие нацелено на развитие многоплановых связей между народами стран объединения.
«Это пойдет на пользу развитию многоплановых связей между нашими народами и станет праздником спорта и равноправного сотрудничества в этой области без какой-либо политизации и навязывания моделей, никак не относящихся к миру спорта», – приводит слова дипломата издание ТАСС.
Напомним, информация о проведении первых спортивных Игр БРИКС в Казани появилась в мае, через месяц после решения Президента России Владимира Путина провести в столице Татарстана саммита лидеров стран БРИКС.
Спортивные игры стран БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. В программу соревнований войдут 25 видов спорта.
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