МИД РФ: игры БРИКС в Казани будут исключать политизацию спорта

Задача Игр БРИКС, проведение которых запланировано в следующем году в Казани, исключить политизацию спорта. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

По его словам, данное мероприятие нацелено на развитие многоплановых связей между народами стран объединения.

«Это пойдет на пользу развитию многоплановых связей между нашими народами и станет праздником спорта и равноправного сотрудничества в этой области без какой-либо политизации и навязывания моделей, никак не относящихся к миру спорта», – приводит слова дипломата издание ТАСС.

Напомним, информация о проведении первых спортивных Игр БРИКС в Казани появилась в мае, через месяц после решения Президента России Владимира Путина провести в столице Татарстана саммита лидеров стран БРИКС.

Спортивные игры стран БРИКС пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. В программу соревнований войдут 25 видов спорта.