Не Олимпиада, но спортивный ответ России Западу: чего ждать от Игр БРИКС в Казани

В российском правительстве прекрасно понимают возможности и опыт столицы Татарстана в проведении крупнейших спортивных мероприятий

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казань выбрали с учетом опыта проведения спортивных ивентов

Информация о том, что первые спортивные Игры БРИКС пройдут в Казани, появилась в мае. Это случилось через месяц после того, как Президент России Владимир Путин подписал решение о проведении саммита лидеров стран БРИКС. Именно Россия должна председательствовать в организации в будущем году.

«Определить Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС»,— говорится в документе, размещенном 3 апреля на портале правовой информации. Уже в мае Путин дал поручение Кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС.

Очевидно, выбор Казани в качестве города-организатора саммита выбран не случайно, а с заделом на спортивную предваряющую часть. В российском правительстве прекрасно понимают возможности и опыт столицы Татарстана в проведении крупнейших спортивных мероприятий. Тут проходила Универсиада-2013, чемпионат мира по водным видам спорта – 2015, Кубок Конфедераций – 2017, ЧМ по футболу – 2018. И это лишь самые знаковые форумы, а помимо них Казань буквально в ежегодном режиме принимала различные международные соревнования вроде чемпионата Европы по дзюдо или чемпионатов мира по плаванию в различных дисциплинах.

Опыт столицы Татарстана по проведению больших событий, развитая инфраструктура и репутация города, в котором гармонично и мирно сосуществуют несколько национальностей и конфессий, сыграли решающую роль, чтобы именно Казань получила большой экономический саммит и в довесок к нему спортивные игры.

Владимир Леонов: «Мы предлагаем эти соревнования провести в открытом режиме, , то есть пригласить не только страны БРИКС» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Игры не ограничатся пятью странами БРИКС. Нас ждут глобальные соревнования

Важно отметить, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР – далеко не единственные страны, которые привезут в Россию свои команды для Игр БРИКС. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов успел заявить, что организаторы не ограничатся командами уже состоящих в группе стран. Так, в Казань будут приглашены команды стран-кандидатов на вступление в этот экономический союз.

«Мы предлагаем эти соревнования провести в открытом режиме, то есть пригласить не только страны БРИКС, но и, так сказать, друзей, которые выразили заинтересованность войти в БРИКС в перспективе. Это порядка 25 государств», – заявил министр спорта Татарстана накануне на пресс-конференции в «Татар-информе».

Таким образом, за счет расширения географии участников Россия делает сильный шаг конем для добавки веса Играм. Учитывая, что желающих вступить в экономический союз за последний год значительно прибавилось, не сыграть на желании государств присоединиться к союзу было бы упущением.

А отказаться потенциальным кандидатам будет уже как минимум неудобно, а скорее, даже невыгодно. Если кандидат действительно заинтересован в скором вступлении, то будет принимать любые предложения от основных игроков БРИКС, одним из которых является Россия. И спортивные неполитизированные соревнования точно станут тем самым событием, которое пропустить кандидаты не захотят.

С мая прошлого года состав потенциальных участников самого быстрорастущего по темпам экономик мира союза резко увеличился Фото: kremlin.ru

Уже с мая прошлого года состав потенциальных участников самого быстрорастущего по темпам экономик мира союза резко увеличился. Глава МИД Китая Ван И предложил расширить состав группы, а уже 27 июня 2022 года Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Дальше – больше: о желании вступить в союз заговорили в Таиланде, Турции, Египте, Алжире, Бангладеше и Белоруссии.

Уже в июне нынешнего года свою заявку на вступление в БРИКС подтвердили в Египте, Эфиопии, Бангладеше, а позже в Алжире. Белоруссия же отправила Бразилии ноту о желании вступить в БРИКС. О своей заинтересованности заявляли и другие страны Африки и Южной Америки – Мексика, Гайана, Уругвай, Чили, Перу, Боливия, Венесуэла, Сенегал, Гана и т.д.

К слову, накануне Казань уже «похвалилась» своими спортивными объектами перед президентом потенциального кандидата на вступление в БРИКС Сенегала – Маки Саллом. Раис Татарстана Рустам Минниханов показал главный футбольный стадион, конноспортивный комплекс и Дворец водных видов спорта. Подготовка к большим международным соревнованиям уже ведется, в том числе и на фронте расширения географии участников.

Олег Матыцин жестко заявил, что если от международных спортивных организаций и поступит негативная реакция, то это никак не повлияет на решение проводить эти соревнования Фото: minsport.tatarstan.ru

Станут ли Игры БРИКС альтернативой Олимпиады?

Сразу скажем – нет. Это подтверждают и чиновники различных уровней. Так, министр спорта России Олег Матыцин сразу прервал любые рассуждения о том, что таким образом Россия пытается заменить Олимпиаду, которая должна пройти в Париже, или создать ее альтернативу.

При этом жестко заявил, что если от международных спортивных организаций и поступит негативная реакция, то это никак не повлияет на решение проводить эти соревнования.

«Игры БРИКС, как и Игры стран СНГ, – прерогатива государства. Никакие федерации, при всем уважении, не могут тут диктовать нам условия», – отметил Матыцин.

При этом нельзя отрицать, что состав участников вызывает большие ожидания. И по накалу предстоящие соревнования будут где-то сопоставимы с олимпийскими. Чего стоит только сборная Китая – одна из лучших олимпийских команд последних десятилетий, регулярно собирающая огромное количество комплектов золотых наград. На последних играх в Токио китайцы стали вторыми в общем зачете, собрав 88 медалей, 38 из которых – золотые. Россия заняла пятую позицию с 77 медалями (20 золотых). Бразилия на 12-и месте в общем зачете токийской Олимпиады – у нее 21 медаль (7 золотых).

Бегуны из другого потенциального кандидата на вступление в БРИКС, Эфиопии, наверняка устроят шоу на беговых дорожках стадиона «Центральный». Не говоря уже о составе футбольных команд из Южной Америки, традиционно занимающих высокие места на чемпионатах мира.

Матч Аргентина – Бразилия в финале футбольного турнира на «Ак Барс Арене» мог бы стать украшением всех Игр. Да, рассчитывать, что это будут основные команды, наивно. Даже на Олимпийских играх в футбольных сборных, как правило, выступают игроки из молодежного состава. И все же это противостояние не может остаться без внимания прессы и медиа крупнейших государств в Южной Америке.

При этом не стоит забывать, что буквально через месяц после Игр БРИКС в Париже стартуют летние Олимпийские игры, к которым атлеты готовятся по-особому. Так что ожидать в Казани слета всех «сливок» из Китая, ЮАР или Бразилии также не стоит.

От России планируют предложить борьбу на поясах, традиционный вид спорта, который культивируют в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наследие Универсиады дает о себе знать

Любопытна еще одна локальная инициатива, поступившая из столицы Татарстана. Идея добавить к традиционным олимпийским видам спорта и национальные дисциплины. Именно по такому принципу работают Олимпийские, а также Всемирные студенческие Игры, которые, повторим, Казань уже принимала.

Предварительно в программу собирались внести 22 вида спорта. Однако накануне Леонов выдвинул инициативу добавить еще и виды спорта с национальным колоритом. Например, для Бразилии предоставлена возможность показать свое мастерство в национальном виде боевых искусств, которые пересекаются с танцами, – капоэйра.

«От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта. Пока предложили капоэйру от Бразилии, го – от Китая, джуксей – от ЮАР, кабадди – от Индии, а от России, естественно, борьбу на поясах, наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане», – сказал Леонов, отметив, что итоговая программа соревнований будет утверждена с учетом позиций стран БРИКС после рассмотрения перечня видов спорта и дисциплин.

Интересно, что в Казани хотят повторить опыт Универсиады, когда в качестве одной обязательной «местной» дисциплины от принимающей стороны столица Татарстана заявила борьбу на поясах кореш, и, естественно, наши борцы собрали все золото в этих соревнованиях.

«Ак Барс Арена» станет главным стадионом для Игр БРИКС Фото: © «Татар-информ»

Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани, и, безусловно, «Ак Барс Арена» станет главным стадионом для Игр БРИКС. Но не стоит забывать и о более «возрастных» объектах, которые могут получить второе дыхание именно благодаря предстоящим соревнованиям.

Разговоры вокруг реконструкции «Центрального» ходят в Казани уже не первый год. Предстоящие Игры станут отличным стимулом, чтобы работы в этом направлении активизировались. И это еще один положительный эффект от предстоящего события – в столице Татарстана приведут в порядок всю инфраструктуру, которая успела поизноситься за 10 лет со времени проведения Универсиады.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»