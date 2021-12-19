МИД: Позиция США будет определяющей в диалоге России с НАТО по гарантиям безопасности

Позиция Соединенных Штатов будет определяющей в диалоге России с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

«Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает», — заметил заместитель министра.

По его словам, в сфере военной безопасности ЕС находится под полным контролем Североатлантического альянса.

«И на сегодняшний день амбиции играть обстоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения», — резюмировал дипломат.

Грушко отметил, что очень рад заявлению Евросоюза о готовности обсуждать вопросы безопасности РФ на площадке Совета Россия — НАТО. При этом он напомнил, что, когда российская сторона предлагала создать Совет безопасности России и ЕС для возможности прямого диалога и обсуждений, тогда Евросоюз на это не пошел.

17 декабря МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Вашингтона и Североатлантического альянса.

Ранее Президент страны Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что Москве нужны именно юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.