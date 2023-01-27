МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию в течение двух недель

Российский МИД потребовал, чтобы латвийский посол Марис Риекстиньшу покинул РФ в течение двух недель. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что с 24 февраля Латвия планирует понизить уровень дипотношений с Россией, До этого срока послу России предписано покинуть республику. «Мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий», — заметили на это в российском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве дбавили, что провокация латвийской стороны не останется без последствий.