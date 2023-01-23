Латвия с 24 февраля понизит уровень дипотношений с Россией

С 24 февраля Рига понизит уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс сообщил в Twitter.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», – заявил он.

В качестве причины указан конфликт на Украине. Также отмечено, что латвийский МИД принял подобное решение в знак солидарности с Эстонией.

Напомним, сегодня российский МИД вызвал Посла Эстонии Маргуса Лайдре, которому был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей и которому сообщили, что ему следует покинуть РФ 7 февраля.