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Политика
23 января 2023  16:02

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипотношений с Россией

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С 24 февраля Рига понизит уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс сообщил в Twitter. 

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», – заявил он. 

В качестве причины указан конфликт на Украине. Также отмечено, что латвийский МИД принял подобное решение в знак солидарности с Эстонией. 

Напомним, сегодня российский МИД вызвал Посла Эстонии Маргуса Лайдре, которому был заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей и которому сообщили, что ему следует покинуть РФ 7 февраля. 

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