МИД пообещал ответить на сокращение числа российских дипломатов в Нидерландах

Россия примет ответные меры на ограничение числа дипломатов из РФ, работащих в Нидерландах. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — заверили в министерстве.

Ранее МИД Нидерландов заявил об ограничении количества российских дипломатов в стране. Отмечается, что в ближайшие две недели королевство покинут около 10 человек. Кроме того, будет закрыто торгпредство РФ в Амстердаме.