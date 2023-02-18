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МИД пообещал ответить на сокращение числа российских дипломатов в Нидерландах
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Россия примет ответные меры на ограничение числа дипломатов из РФ, работащих в Нидерландах. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.
«Россия даст соответствующий ответ», — заверили в министерстве.
Ранее МИД Нидерландов заявил об ограничении количества российских дипломатов в стране. Отмечается, что в ближайшие две недели королевство покинут около 10 человек. Кроме того, будет закрыто торгпредство РФ в Амстердаме.
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