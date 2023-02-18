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Политика 18 февраля 2023 20:05

Нидерланды решили сократить число работающих в стране дипломатов из РФ

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Нидерланды приняли решение ограничить число российских дипломатов, работающих в стране. Сообщение появилось на сайте МИД королевства.

Кроме того, будет закрыто торговое представительство РФ в Амстердаме, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что в посольстве в Гааге останется не больше дипломатов, чем работают в представительстве Нидерландов в Москве. «Поэтому ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды», – говорится в сообщении.

Точное количество сотрудников российского посольства, попадающих под сокращение, не уточняется.

#нидерланды
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