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МИД подтвердил прекращение соглашения о безвизовых поездках между РФ и Украиной
Соглашение о безвизовых поездках, заключенное Россией и Украиной в 1997 году, прекратило действовать с 1 января 2023 года. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«1 января 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года», — отмечается в тексте.
Несмотря на это, согласно указу Президента России Владимира Путина, граждане Украины по-прежнему могут въезжать на территорию РФ без оформления визы. С территории третьих стран, напомним, они могут попасть в Россию только через два пункта пропуска.
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