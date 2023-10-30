МИД подтвердил прекращение соглашения о безвизовых поездках между РФ и Украиной

Соглашение о безвизовых поездках, заключенное Россией и Украиной в 1997 году, прекратило действовать с 1 января 2023 года. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«1 января 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, подписанного в Москве 16 января 1997 года», — отмечается в тексте.

Несмотря на это, согласно указу Президента России Владимира Путина, граждане Украины по-прежнему могут въезжать на территорию РФ без оформления визы. С территории третьих стран, напомним, они могут попасть в Россию только через два пункта пропуска.