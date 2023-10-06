Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Граждане Украины смогут въезжать в Россию из третьих стран только через 2 пункта пропуска
Правительство вводит особый порядок въезда для граждан Украины, которые прибывают в Россию с территории других стран. Об этом сообщает ТАСС.
С 16 октября украинские граждане смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, который находится в аэропорту Шереметьево. Мера является временной и вводится для обеспечения безопасности россиян в сложивших геополитических условиях.
Порядок распространяется на всех граждан Украины старше 14 лет и детей до 14 лет, которых сопровождает законный представитель, опекун или попечитель из числа граждан иностранных стран.
Мера не коснется граждан Украины младше 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей, опекунов или попечителей с гражданством России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»