Граждане Украины смогут въезжать в Россию из третьих стран только через 2 пункта пропуска

Правительство вводит особый порядок въезда для граждан Украины, которые прибывают в Россию с территории других стран. Об этом сообщает ТАСС.

С 16 октября украинские граждане смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска, который находится в аэропорту Шереметьево. Мера является временной и вводится для обеспечения безопасности россиян в сложивших геополитических условиях.

Порядок распространяется на всех граждан Украины старше 14 лет и детей до 14 лет, которых сопровождает законный представитель, опекун или попечитель из числа граждан иностранных стран.

Мера не коснется граждан Украины младше 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении законных представителей, опекунов или попечителей с гражданством России.