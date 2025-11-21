news_header_top
МИД о взаимодействии в сфере спорта с США: Мы открыты к любому сотрудничеству

Фото: rfs.ru

Представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев поделился об открытом диалоге с США в сфере спорта.

«Идея сама по себе очень хорошая. Мы открыты к любому сотрудничеству. Президент РФ Владимир Владимирович Путин говорил о том, что мы готовы сотрудничать со всеми государствами при учете, естественно, наших интересов на справедливой основе. Что касается спортивного сотрудничества с США, думаю, в конечном итоге такое сотрудничество будет развиваться, и очень активно. Будем надеяться, что конкретные матчи тоже состоятся», — цитирует Хорева Odds.ru.

Напомним, что ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о возможности проведения товарищеского футбольного матча между сборными России и США.

