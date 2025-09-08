Сборные по футболу России и США могут провести товарищескую встречу

Фото: rfs.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможности проведения товарищеского футбольного матча между сборными России и США.

«Соединенные Штаты вместе с Мексикой и Канадой будут принимать чемпионат мира по футболу 2026 года. Я знаю, что уже в некоторых кругах, включая в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести футбольный матч между страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года и 2026 года (между сборными России и США)», - сказал глава МИД на встрече со студентами МГИМО.

Напомним, сборная России по футболу отстранена от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. При этом россияне могут проводить товарищеские матчи. Накануне, в рамках контрольных встреч подопечные Валерия Карпина сыграли вничью со сборной Иордании (0:0) и обыграли Катар (4:1).

Чемпионат Мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 29 июля 2026 года.