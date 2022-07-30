МИД Норвегии выразил сожаление из-за действий сотрудницы консульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии выразило сожаление в связи с инцидентом в Мурманске, когда сотрудница консульства во время конфликта с сотрудниками отеля заявила о ненависти к русским. Об этом сообщает РБК.

«Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство держит инцидент на контроле через соответствующие каналы», — заверили во внешнеполитическом ведомстве королевства.

Ранее в Сеть попал видеоролик, где запечатлено, как сотрудница консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен нецензурно ругается в адрес работников одного из городских отелей. Помимо прочего, она замечает, что ненавидит русских.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова увидела в этом случае акт ненависти и ксенофобии, о чем сообщал «Татар-информ».