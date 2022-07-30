МИД РФ пообещал принять меры после ксенофобской брани сотрудницы консульства Норвегии

Актом ненависти и ксенофобии назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен. В интернет попал видеоролик, на котором Эллингсен нецензурной бранью в адрес работников одного из российских отелей, на которой она, в числе прочего, говорит, что ненавидит русских.

Поводом для скандала стала просьба менеджера гостиницы немного подождать, пока уберут ее номер. «В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — написала Захарова в своем телеграм-канале, добавив, что в выборе лексики Эллингсен «себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу».

По словам Захаровой, в российском дипведомстве прорабатываются варианты реакции на этот «возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии». «Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — добавила она.