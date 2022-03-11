МИД Норвегии призвал не разжигать ненависть к России

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд призвал не разжигать ненависть к россиянам в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что министр написал об этом в Twitter на русском языке.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к соцсетям Instagram и Facebook, в которых фактически была разрешена публикация призывов к насилию в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также Президента РФ Владимира Путина. Компания Meta, которой принадлежат соцсети, может быть признана экстремистской.