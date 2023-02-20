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МИД: Нидерланды отказались восстанавливать отношения с РФ из-за «указаний извне»
России и Нидерландам практически удалось договориться о преодолении последствий высылки дипломатов в 2022 году, когда Амстердам сорвал переговорный процесс. Это, а также решение о сокращении числа российских дипломатов и закрытии торгпредства РФ, последовавшие далее, было сделано по указаниям извне, уверены в МИД России.
Высылка около 10 сотрудников российского диппредстваительства ведет к дальнейшему подрыву российско-нидерландских отношений. «Российская сторона категорически отвергает любые попытки Гааги оправдать свои деструктивные действия не имеющими никакого отношения к реальности измышлениями о России в контексте ситуации на Украине. В Нидерландах должны помнить, что на их совести ряд резонансных преступлений в ходе операций НАТО в Ираке и других регионах мира», — отмечается в заявлении на сайте министерства.
После этого шага отношения Москвы и Амстердама будут переформатированы, и ответственность за их ухудшение лежит на Нидерландах, подчеркивается в сообщении.
18 февраля Нидерланды объявили, что сокращают число российских дипломатов на территории страны, а также закрывают торговое представительство РФ в Амстердаме.
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