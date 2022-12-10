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Ру Тат
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Политика
10 декабря 2022  15:59

МИД назвал сожжение российского флага в Финляндии «недопустимым актом надругательства»

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В столице Финляндии Хельсинки 6 декабря во время массового шествия, посвященного Дню независимости страны, был сожжен государственный флаг России. На эту акцию отреагировало Министерство иностранных дел РФ, сообщает пресс-служба ведомства в его Telegram-канале.

МИД предпринял «дипломатический демарш» в отношении властей Финляндии. Российская сторона заявила, что «подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны».

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство потребовало привлечь к ответственности устроивших сожжение флага и принять меры «по исключению впредь таких экстремистских выходок».

#россия и финляндия
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