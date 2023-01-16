МИД назвал невыполнимыми визовые требования, которые ЕС выдвигает россиянам

Россиянам в некоторых странах ЕС предъявляются невыполнимые требования к выдаче виз, другая часть тоже свела к минимуму оформление многократных документов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов.

Он напомнил, что Латвия, Литва, Польша, Чехия, Эстония и Финляндия полностью закрыли въезд для российских туристов.

«Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Сведено к минимуму оформление россиянам многократных виз», — перечислил заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, что соглашение об упрощенном визовом режиме для ЕС и России прекратило действовать с 12 сентября 2022 года.