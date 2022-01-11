МИД КНР: Слухи о том, что Назарбаев находится в Китае, ложные

В МИД КНР опровергли слухи о том, что экс-Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Китае. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

Информацию о том, что во время беспорядков Назарбаев покинул Казахстан, распространили ряд СМИ.

«Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего Президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане», — заявили в китайском МИД.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нурсултан Назарбаев призвал граждан Казахстана сплотиться вокруг Президента республики Касым-Жомарта Токаева.