МИД КНР: Си Цзиньпин и Орбан встретятся в Китае

МИД Китая подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Китае.

Как сообщили в министерстве, встреча политических деятелей пройдет в понедельник. Причем Орбан приедет для обсуждения ряда вопросов в Китай. Дискуссия ожидается углубленной. Ее посвятят вопросам, «представляющим взаимный интерес», следует из сообщения.

Напомним, до этого Орбан уже анонсировал свое прибытие в Пекин. Цель его визита – продолжать «мирную миссию». Ранее он уже предупреждал, что участие в операции на Украине грозит НАТО самоубийством.