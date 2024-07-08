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МИД КНР: Си Цзиньпин и Орбан встретятся в Китае
МИД Китая подтвердил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в Китае.
Как сообщили в министерстве, встреча политических деятелей пройдет в понедельник. Причем Орбан приедет для обсуждения ряда вопросов в Китай. Дискуссия ожидается углубленной. Ее посвятят вопросам, «представляющим взаимный интерес», следует из сообщения.
Напомним, до этого Орбан уже анонсировал свое прибытие в Пекин. Цель его визита – продолжать «мирную миссию». Ранее он уже предупреждал, что участие в операции на Украине грозит НАТО самоубийством.
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