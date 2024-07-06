НАТО создавался как мирный проект, однако сейчас он все более отдаляется от своей первоначальной миссии. Подготовка же и и возможное проведение альянсом операции на Украине и вовсе грозят ему самоубийством, заявил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для журнала Newsweek.

Он напомнил, что Венгрия присоединилась к НАТО именно из-за его оборонительной цели. Она до сих пор сохраняет лояльную позицию, однако ее взгляды на будущее альянса не совпадают с мнением большинства стран-участниц.

«Сегодня все больше голосов в НАТО звучит в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире. Такое восприятие неизбежной конфронтации действует как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем больше их роль в его ускорении», — объяснил политик.

Орбан напомнил, что Венгрия не планирует участвовать в каких-либо операциях за пределами территории альянса. То же касается и Украины.

В заключение он отметил, что самый сильный военный альянс в истории может пасть не из-за внешнего врага, а из-за отрицания его ценностей самими участниками. «Целью, ради которой создавалась НАТО, было обеспечение мира в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО достигает своей цели, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство», — подчеркнул венгерский Премьер.