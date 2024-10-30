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МИД КНР: Саммит БРИКС в Казани увенчался полным успехом
Саммит БРИКС, которой прошел в Казани, увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко.
«Этот саммит не только будет способствовать поддержанию импульса развития механизма сотрудничества БРИКС, но также укреплению единства стран Глобального Юга», – приводит слова китайского министра РИА «Новости».
Саммит БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли представители более чем 30 стран. Китай на саммите представлял глава государства Си Цзиньпин.
Ранее экономист Михаил Беляев заявил о высоких темпах роста развития стран БРИКС при стагнации западных государств.
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