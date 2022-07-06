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Политика
6 июля 2022  14:20

МИД Китая отреагировал на сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

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Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент России Владимир Путин с самого начала пандемии коронавируса сохраняли контакты на всех уровнях и планируют развивать их дальше. Об этом заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь, сообщает РИА Новости. 

«С начала пандемии Covid-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», — подчеркнул дипломат в контексте сообщений, что китайский лидер отказался от предложения посетить РФ. 

Представитель МИД КНР также заверил, что стороны продолжат развивать обмены на всех уровнях и всеобъемлющее партнерство.

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на источники написала, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение Владимира Путина посетить Россию, сославшись на продолжающуюся пандемию. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эту информацию не соответствующей действительности.

#КНР #Си Цзиньпин
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