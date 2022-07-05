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Политика
5 июля 2022  13:59

Песков назвал ложными сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить РФ по приглашению Путина

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Информация об отказе Председателя КНР Си Цзиньпина от приглашения Президента РФ Владимира Путина посетить Россию не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это полностью не соответствует действительности», — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

По словам Пескова, взаимные визиты будут осуществлены по мере ослабления коронавирусных ограничений, которые сейчас продолжают действовать в КНР.

«Есть действующее приглашение у Путина посетить Китай и у Си Цзиньпина — посетить Россию. По мере того, как ослабления этих ограничений позволят, все визиты будут осуществлены», — заверил он.

Ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на источники написала, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение Владимира Путина посетить Россию, сославшись на продолжающуюся пандемию. Приглашение будто бы было сделано российской стороной в ходе разговора двух лидеров 15 июня.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин
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