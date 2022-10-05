МИД Казахстана: Украинский посол покинет республику сразу в ближайшее время

Российского посла Алексея Бородавкина вызовут сегодня в МИД Казахстана из-за слов официального представителя дипведомства России Марии Захаровой. Она накануне заявила, что посол Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». При этом в ведомстве отметили, что действующий украинский посол все-таки покинет страну в ближайшеее время.

Из-за русофобских высказываний Врублевского ранее разгорелся дипломатический скандал. МИД республики осудил его слова и заявил, что его заявления «несовместимы с деятельностью посла иностранного государства и неудобны». Однако позднее Казахстан нарушил свои заверения о том, что «бандеровский эмиссар никогда не вернется» в Астану, отметила Захарова.

Сегодня также стало известно, что Врублевский все-таки покинет Казахстан сразу после назначения нового посла – об этом заявил МИД республики. «В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу», – приводит ТАСС слова официального представителя внешнеполитического ведомства Айбека Смадиярова.

Напомним, скандальные слова Врублевского стали известны после того, как в сеть попало видеоинтервью, на котором он говорит, что «украинский режим старается убить как можно больше русских».