В Казахстане разгорелся дипломатический скандал из-за русофобских слов посла Украины

МИД Казахстана вызвал украинского посла Петра Врублевского и выразил ему протест из-за его резкий высказываний о русскоговорящем населении. На попавшем в сеть видео он говорил, «что украинский режим старается убить как можно больше русских».

Высказывание в адрес русских Врублевский сделал в ходе интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову 21 августа.

«Казахстанская сторона выразила мнение, что подобные заявления несовместимы с деятельностью посла иностранного государства и неудобны. Такие действия не должны подрывать дружественные отношения между государствами», – говорится в сообщении дипведомства.

Напомним, ранее в Германии разгорелся дипломатический скандал из-за того, что экс-посол Украины Андрей Мельник назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Такое заявление он сделал на фоне отказа Шольца ехать в Киев после того, как украинский лидер Владимир Зеленский не принял германского Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за его якобы близкие связи с Россией.