МИД Ирана призвал Россию активнее участвовать в достижении мира на Ближнем Востоке

Россия должна играть более активную роль в достижении мира и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан.

Беседа была посвящена ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта. Стороны выступили за скорейшее прекращение огня в секторе Газа и неотложное оказание помощи пострадавшим мирным жителям, сообщает МИД РФ.

«Назвав важным предотвратить этнические чистки и вынужденную миграцию жителей Газы Абдоллахиан подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», — процитировали Абдоллахиана в иранском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, глава МИД Ирана подчеркнул, что США лишь усиливают интенсивность боевых действий в зоне конфликта, хотя на словах выступают за прекращение войны.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Израильские власти объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. 2 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, погибли более 13 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. детей. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но за введение временных гуманитарных пауз.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.