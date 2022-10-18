МИД Германии заявил о необходимости выстроить систему «безопасности от России»

Европе необходимо обеспечить не «безопасность с Россией», а «безопасность от России». Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на внешнеполитическом форуме в Берлине, сообщает портал RND.

Упомянув в своей речи заявления руководства России о готовности к возобновлению переговоров с украинскими властями, Бербок заметила, что «продиктованный мир» не может стать миром для жителей востока Украины.

Глава МИД ФРГ выразила уверенность в том, что Президент РФ Владимир Путин «не ищет пути назад». «Поэтому для Европы речь идет не о безопасности с путинской Россией, но о безопасности от путинской России», — подчеркнула она.

Кроме того, Бербок отметила, что Германия поставляет оружие Украине не только для «спасения жизней», но и чтобы развеять сомнения в собственной надежности как союзника.

«<…> мы будем защищать каждый дюйм территории нашего альянса в чрезвычайной ситуации», — заверила дипломат. И добавила, обращаясь к своему эстонскому коллеге Урмасу Рейнсалу: «Мы здесь для вас».

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ. О проведении в стране частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября.