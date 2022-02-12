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Политика
12 февраля 2022  15:30

МИД ФРГ призвал немцев по возможности покинуть территорию Украины

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В случае, если пребывание на Украине необязательно, гражданам Германии рекомендовано покинуть территорию страны, заявил МИД ФРГ на своем официальном сайте. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Если вы сейчас находитесь в Украине, проверьте, является ли ваше присутствие обязательным. Если нет, выезжайте в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении ведомства. 

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок также заявила о том, что Германия сокращает число персонала в своем посольстве в Киеве и переносить генконсульство из Днепра во Львов.

Ранее из-за осложнения ситуации на Украине ряд западных стран также начал эвакуировать сотрудников дипмиссий и их семей и призывать своих граждан покинуть страну.

МИД РФ, в свою очередь заявил об оптимизации работы российских учреждений на Украине для недопущения провокаций со стороны западных СМИ, которые начали распространять слухи о том, что Москва якобы эвакуирует с территории Украины своих дипломатов.

#Украина #фрг #эвакуация
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