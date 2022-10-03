МИД Чехии призвал своих граждан покинуть Россию и воздержаться от поездок туда

Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан воздержаться от поездок в РФ, а находящимся на российской территории гражданам покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, прежде всего, для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в РФ», — сказано в заявлении министерства.

Ранее посольство США в Москве также призвало американцев покинуть Россию и не ездить туда.