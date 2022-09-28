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Политика
28 сентября 2022  21:00

Посольство США призвало американцев покинуть Россию и больше не ездить в нее

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Всем американцам, проживающим или путешествующим по России, следует немедленно покинуть страну. А тем, кто планировал поехать в РФ, — отменить поездку. С таким призывом к гражданам обратилось посольство США в Москве.

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует, должны немедленно покинуть Россию, пока есть доступные варианты», — цитирует сообщение дипмиссии РИА Новости.

Ранее США уже выступали с подобными заявлениями. Первые из них прозвучали в феврале — после начала СВО, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

#США
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